«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар» в 17-м туре РПЛ.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.

«Наверняка команда Владимира Федотова хочет взять реванш за крупное поражение в первом круге (0:3). Там была одна из лучших игр «Краснодара» при Викторе Гончаренко. У «Сочи» моментов тогда было предостаточно, но распечатать Матвея Сафонова не удалось.



«Сочи» два тура подряд без побед. «Краснодар» тоже сбоит — только 1 победа в последних четырёх турах. Выиграли у «Спартака», где очень повезло. В последнем туре «Краснодар» убежал от «Химок», сыграв 3:3. Думаю, те ошибки, которые были допущены в обороне, не должны повториться в этой встрече. Травму получил Джон Кордоба, это мощно бьёт по атакующей линии «Краснодара». Там много завязано на взаимодействиях Кордобы и Кабеллы. Ильин — это всё-таки игрок иного толка.



«Сочи», вспоминая игру первого круга, когда у «Краснодара» очень легко проходили разрезающие передачи, были выходы один на один, постарается максимально аккуратно сыграть в обороне.



Афиша яркая, должны быть голы. Но мне кажется, что голов во втором тайме будет больше, чем в первом. Когда команды подустанут, число ошибок возрастёт, будут и голы.



Выбираю вариант — второй тайм результативнее первого за 1.98».

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