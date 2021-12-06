«Эвертон» — «Арсенал»: где смотреть, онлайн трансляция, по какому каналу покажут

6 декабря состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сервисе «Okko».



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Аналитики также не уверены, что матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.



Вероятность красной карточки оценена букмекерами коэффициентом 6.00. Если будет пенальти — сыграет коэффициент 2.80.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Кальяри» — «Торино».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Эвертон» — «Арсенал».

Чего ждать от матча «Боруссия Дортмунд» — «Бешикташ»?