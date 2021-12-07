«Реал» — «Интер»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 7 декабря, в Лиге чемпионов пройдёт матч между «Реалом» и «Интером». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет.
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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