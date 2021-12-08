«Трактор» — СКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА.

Ставка: ничья в основное время за 3.96.

«В предыдущем туре оба соперника победили, но победы эти оказались весьма странными. Питерцы с футбольным счётом одолели в Екатеринбурге разборно-сборный «Автомобилист», а «Трактор» и вовсе только в овертайме выковырял второе очко из «Куньлуня». Что, впрочем, не помешало челябинцам догнать в турнирной таблице «Магнитку», чтобы царствовать вместе. Хотя бы какое-то время.



Но теперь задача перед челябинцами стоит гораздо сложнее. «Магнитка» дома принимает тот же самый «Куньлунь», а по нынешним временам это почти гарантированные два очка. «Трактор» принимает СКА, и тут уже никто ничего гарантировать не может. Объективно, по именам, питерцы превосходят челябинцев на голову (ну, ладно, на пол-головы). Но субъективно, у «Трактора» организованности на льду побольше.



Всё это вместе, на мой испорченный взгляд, даёт нам ничью в основное время – точно такую же, какая уже была в конце сентября, в Санкт-Петербурге. И точно так же, как было тогда, армейцы за счёт индивидуального превосходства в классе, возьмут второе очко в овертайме. Ну, или в серии послематчевых буллитов, отчего «Трактору» легче не станет, потому что «Магнитка» снова убежит», — считает Лебедев.

Чего ждать от матча «Трактор» — СКА?

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Куньлунь».