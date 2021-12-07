«Трактор» — СКА. Валерий Брагин поможет лидеру КХЛ

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.49, а успех СКА оценён экспертами в 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — СКА 8 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — СКА Санкт-Петербург (08.12.2021)

На 8 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу девять матчей. Выбор богатый, а отдельного внимания заслуживает противостояние челябинского «Трактора» и петербургского СКА, которое пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Трактор» по-прежнему идёт вторым на Востоке, набрав 57 баллов за 39 игр. У «Металлурга» очков столько же, но больше побед, лучше разница голов и есть три игры в запасе. При этом последние пять встреч челябинцы провели не особенно удачно. Проиграли на выезде минскому «Динамо» (1:2), дома получили неприятную пощёчину от «Амура» (0:2).

Хотя до этого на выезде разобрались с «Локомотивом» (2:1 ОТ). Благо в последние дни дома удалось обыграть «Спартак» (4:1) и «Куньлунь» (3:2 ОТ). С китайским клубом пришлось повозиться. Владимир Ткачёв оформил дубль, победный гол в овертайме на счету Томаша Гика.



Лучшими снайперами в челябинской команде на данный момент по праву считаются Никита Тертышный и Теэму Пулккинен. У россиянина и финна по 18 заброшенных шайб. У Ника Бэйлена 36 очков по системе «гол+пас», он лучший бомбардир клуба. Результативность в последнее время просела, зато смотреть в таблицу по-прежнему приятно.

СКА стабильно держится в топ-5 на Западе. Плотность тут довольно высокая, однако даже недавняя неприятная серия не сильно сказалась. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет всего три очка. Однако победы пока не вносят коррективов в положение команды, а ведь после неудачи с «Северсталью» (1:3) взяты шесть баллов из шести возможных.

Сперва петербуржцы дома дожали минское «Динамо» (2:1), потом обыграли «Йокерит» (3:1). Накануне на выезде с минимальным счётом одолели «Автомобилист» (1:0), который недавно убрал с поста главного тренера Билла Питерса. Неплохо с учётом того, что совсем недавно была антирекордная серия поражений. Радует, что за последние шесть встреч одержано пять побед.

Вопросы возникают лишь к игрокам из НХЛ. Особенно к Александру Волкову и Лео Комарову, которые по-хорошему должны были стать полноценными лидерами и регулярно набирать очки. Пока всё не так успешно. Волков играет нечасто, за 10 матчей сделал две передачи. У Комарова девять игр и только восемь минут штрафа. А очков нет.

Им бы стоило брать пример с россиян из КХЛ, которые и делают игру. К примеру, Антон Бурдасов — лучший снайпер в команде с 15 шайбами. А вот ребята из НХЛ разочаровывают. Лишь Никита Гусев пока держит марку. Забросил пять шайб, имеет 20 очков в 19 встречах. Он — второй ассистент в команде. Голов, конечно, маловато, но это часть стиля форварда.

Теперь ждёт соперник серьёзнее, нежели «Автомобилист». Баланс личных встреч поражает. «Трактор» на своём льду проиграл СКА четыре раза из пяти прошлых. Удивительно, ведь если брать статистику противостояния в целом, то там челябинцы выиграли три раза на том же отрезке. А вот дома явно всё не так хорошо.

Выделить явного фаворита трудно, а вот поставить на голы вполне можно. Лишь только раз за пять очных встреч в Челябинске тотал голов оказался ниже четырёх штук. Не исключено, что и теперь будет так же. Тем более что СКА забросил уже 109 шайб, 56 из которых — в гостях. У «Трактора» вообще 115 (58 из них — дома).



С такими цифрами можно проверить тотал больше 4.5 шайбы за 1.75. Мы бы пошли дальше и взяли комбинированную ставку «гости не проиграют + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.84. Последняя игра с «Автомобилистом» выглядела тяжеловато, зато подопечные Валерия Брагина взяли хороший курс. Отыграть на ноль всегда приятно.



Сейчас соперник серьёзнее, один из лидеров КХЛ, играет очень неплохо. Но по личным встречам небольшой перевес у петербуржцев. Плюс челябинцы многовато пропускают, уже 93 шайбы (против 78 у СКА). Защита хромает, а эффективность атаки в последнее время снизилась.



Да и форма у «Трактора» сейчас не самая стабильная. На наш взгляд, гости за очки зацепятся. Вполне оптимальная ставка как по голам, так и по исходу. СКА стал играть увереннее после 8:2 с «Нефтехимиком», но и соперник не промах. Вряд ли армейцев ждёт лёгкая прогулка в Челябинске, однако с пустыми руками подопечные Валерия Брагина не останутся.

«Трактор» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 декабря 2021 года

СКА прервал антирекордную серию поражений, а теперь набирает силу. Последний матч не образцово-показательный, но победа есть. «Трактор» — сильный соперник, хотя на своём льду уступает петербуржцам регулярно. При этом команды любят играть с высоким тоталом. Ждём голы, но пробуем ставить на гостей. Результаты пошли в гору, пропускать стали меньше.



Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.84.