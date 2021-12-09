«Легия» – «Спартак»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги Европы

Известный комментатор Василий Уткин дал свой прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Легия» – «Спартак».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.
«У «Спартака» невероятно весёлая группа, в которой может произойти всё что угодно. Для «Легии» победа над красно-белыми – единственный шанс выйти в плей-офф, спартаковцы тоже не хотят вылетать. Обе команды будут стремиться выиграть и побегут забивать. Матч должен получиться результативным. Я рекомендую ставку на тотал больше 2.5 мяча», — сказал Уткин.
Напомним, что матч «Легия» – «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток запланирован в 20:45 мск. При определённых раскладах российский клуб устроит и ничья, но победа точно гарантирует выход в плей-офф Лиги Европы.
Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».
Прогноз Александра Мостового на матч «Легия» — «Спартак».
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