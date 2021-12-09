«Реал Сосьедад» — ПСВ: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — ПСВ.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«ПСВ здесь устроит ничья, и, думаю, это повлияет на то, как голландцы построят игру. У них, в принципе, не было особых проблем с игрой без мяча после поражения от «Аякса» 0:5. Их старая добрая расстановка 4-4-2 позволяет максимально усложнить жизнь соперникам при подходах к штрафной. «Монако» со «Штурмом», например, в сумме смогли нанести в створ их ворот всего три удара в двух последних матчах.



Ну а команде из Сан-Себастьяна нужно будет играть на победу, и игра с «Реалом» показала, что она находится в хорошем состоянии. Разнообразно атакует, активно использует фланги. Возвращение Оярсабаля пришлось очень кстати.



Думаю, что как минимум по угловым у хозяев здесь должно быть преимущество в первом тайме. Ну а при должной удаче они должны выходить из игры победителями».

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