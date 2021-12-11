«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Трактор».

Ставка: победа «Сибири» за 3.07.

«Трактор» ещё не начал по-настоящему проигрывать, а в Челябинске уже ударили в набат, бьют во все колокола и вовсю задают издревне русские вопрос: «Кто виноват?» и «Что делать?». Может, и правильно делают, по крайней мере, предыдущие «Хватай мешки – вокзал поехал!» приводили в итоге к положительным изменениям в игре команды. Так общими усилиями – кто работает, а кто размахивает знаменами и громко кричит, — привели «Трактор» почти что к лидерству в Восточной конференции, но опять что-то где-то засбоило.



А в грядущем матче это очень и очень некстати. «Сибирь» не может похвастаться таким набором игроков, какой есть у челябинцев, но из того, что есть, Андрею Мартемьянову удалось сколотить весьма неплохую банду – упорную и устойчивую. «Трактор» в его высшем воплощении нынешнего сезона такая «Сибипь» взять все-таки не может. Но если в механизме челябинцев чуть где-то сбой, такой «Трактор» превращается в желанную добычу. Что, в принципе, доказал нынешний сезон, в котором соперники по разу хлопнули друг друга, но новосибирцы при этом набрали на одно очко больше.



Есть тут и ещё один интересный нюанс: соперники по разу хлопнули друг друга дома. И вообще, в девяти последних «междусобойчиках» победили хозяева, что говорит о важности для обоих соперников фактора своей площадки и шестого игрока на ней в лице родных болельщиков.



Учитывая вышеизложенное, предположу, что и на этот раз хозяева окажутся сильнее, и даже без дележа очков. То есть, «Сибирь» сумеет победить в основное время, пусть и с совсем мизерным преимуществом в счёте".