«Металлург» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч КХЛ «Металлург» Мг — СКА.

Ставка: «Металлург» не проиграет в основное время за 1.40.

«По раскладу сил перед будущим матчем я, наверное, соглашусь с линией букмекеров — «Металлург» немного, но фаворит. СКА добился хорошего результата (4:1) в Челябинске, но по игре, которая в большей степени была равная, считаю, такую уверенную победу вряд ли заслужил. Хотя стоит отметить, что питерские армейцы в последних матчах мало пропускают, и лучшей атаке лиги ещё предстоит постараться, чтобы забросить несколько шайб.



Я думаю, СКА три игры подряд (до победы над «Трактором» была одержана победа в Екатеринбурге) победить на Урале не сможет. Плюс «Магнитка» — самый сильный соперник из этих трёх, и сил у СКА в этой выездной серии должно поубавиться.



Я не уверен, что хозяева выиграют в основное время, но точно не проиграют, а если будет ничья, то «Металлург» победит в овертайме или по буллитам. «Металлург» дома будет хотеть выиграть и больше времени проводить в атаке, нежели в первом матче этих команд в Питере. Большинство у Магнитогорска неплохое, и оно поможет справиться с обороной СКА. Думаю, две-три шайбы хозяева забьют, когда-то питерцы и больше одной шайбы должны пропустить, всегда на ноль и один в обороне играть невозможно».

Прогноз Дарьи Мироновой на матч «Металлург» — СКА.

Ставка на матч «Сибирь» — «Трактор».

Чего ждать от матча «Металлург» — СКА?