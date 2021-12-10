«Брентфорд» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Уотфорд».
Ставка: «Уотфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча.
«Брентфорд», упустивший победу в концовке матча с «Лидсом», выиграл всего раз в последних восьми турах. К тому же на клуб свалились кадровые проблемы – в числе прочих с ковидом слёг главный бомбардир команды Айван Тони, а лучший ассистент Серхи Канос заработал дисквалификацию.
«Уотфорд» сам не в лучшей форме – команда Раньери проиграла пять из последних шести матчей, а в последних трёх матчах пропустила девять мячей, правда, в соперниках были «Лестер», «Челси» и «Ман Сити».
Кажется, что потери хозяев окажутся более значимыми. Игра наверняка получится довольно вязкой, с небольшим количеством моментов, и «Уотфорд», думается, в этой борьбе как минимум не проиграет».
Чего ждать от матча «Норвич» — «МЮ»?
Почему ЦСКА выиграет у тульского «Арсенала»?
- 10 декабря 2021
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 8 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30