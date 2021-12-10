«Брентфорд» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Уотфорд».

Ставка: «Уотфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча.

«Брентфорд», упустивший победу в концовке матча с «Лидсом», выиграл всего раз в последних восьми турах. К тому же на клуб свалились кадровые проблемы – в числе прочих с ковидом слёг главный бомбардир команды Айван Тони, а лучший ассистент Серхи Канос заработал дисквалификацию.



«Уотфорд» сам не в лучшей форме – команда Раньери проиграла пять из последних шести матчей, а в последних трёх матчах пропустила девять мячей, правда, в соперниках были «Лестер», «Челси» и «Ман Сити».



Кажется, что потери хозяев окажутся более значимыми. Игра наверняка получится довольно вязкой, с небольшим количеством моментов, и «Уотфорд», думается, в этой борьбе как минимум не проиграет».

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