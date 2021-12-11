«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+2.5) за 1.64.
Совсем недавно «Вулверхэмптон» играл против «Ливерпуля» и очень достойно сопротивлялся. «Вулверхэмптон» в принципе является тем клубом, который немного забивает, но и немного пропускает. Понятно, что по содержанию матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» был вовсе не на 0:1. Причём «Ливерпуль» забил уже в компенсированное ко второму тайму время. Моменты были, хоть и не огромное количество.
В отличие от «Вулверхэмптона», который получил возможность спокойно готовиться к этому матчу, «Сити» играл в Лиге чемпионов на неделе. Как показывают цифры этого сезона, «Вулверхэмптон» очень сложно разгромить. Мне кажется, что «Сити», учитывая напряженный отрезок сезона, не будет расплескиваться и стремиться к тому, чтобы наколотить как можно больше мячей в ворота соперника. «Сити» нужна победа в один или два мяча, но победа".
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон».
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