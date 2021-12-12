«Динамо» — «Зенит»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.52 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.52.
«Динамо» уже на второй позиции – команда набрала обороты и на зимний перерыв может уйти с первого места, правда, для этого необходимо сегодня выигрывать. После 17 туров на счету московского клуба 11 побед и две ничьи, это 35 очков.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Динамо» — «Зенит».
У действующего чемпиона на два балла больше. Не могу не отметить, что пропускали команды ровно по 19 раз, правда, результативность атаки Санкт-Петербурга лучшая в РПЛ.
У московской команды открытая серия из четырёх успешных матчей, повержены «Краснодар», «Арсенал», «Рубин» и «Уфа».
Я рад, что кто-то составил конкуренцию «Зениту», тем более в лице «Динамо» — команды, которая много лет не показывала вообще никаких серьёзных результатов.
По шансам сегодня – 50 на 50. На стороне хозяев неплохая игра и лучшая физическая форма, на стороне гостей хорошее эмоциональное состояние после ничьи с «Челси».
Кроме того, думаю, что на результат матча может повлиять совсем не футбольная погода в Москве. Я не отдаю сегодня предпочтение никому и сделаю ставку на мирный исход".
Почему погода не помешает «Динамо» и «Зениту» показать яркий футбол?
Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Зенит».
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