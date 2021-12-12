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«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.10.

«Магнитка» в последнее время подсдулась и пошла-поехала проигрывать не только равным (ЦСКА и СКА), но и хорошо мотивированным середнякам (например, «Спартаку», которому никогда в родных стенах не проигрывала). Сейчас «металлурги» идут по этакой синусоиде, строго чередующей победы и поражения, и, по идее, следующий матч по этому графику они должны выигрывать. Но…

«Авангард» идёт по точно такой же синусоиде, но в зеркальном отображении. И свой предыдущий матч в Ярославле выиграли. А победить в Ярославле дорогого стоит, но ведь теперь по этой синусоиде «ястребы», по идее, должны проигрывать. Но…

Статистика опять-таки на стороне «Магнитки» полностью и бесповоротно. Точнее, не то чтобы на стороне «Магнитки», а на стороне хозяев, которые победили в восьми из последних десяти междусобойчиков. Но…

Но есть у «Авангарда» отвратительная черта. Точнее даже умение. Вступать в конфликт с математикой и поганить к чертям собачьим все красиво выстроенные серии. Как они это сделали в Дубае, проиграв «Ак Барсу» в матче, в котором никак не могли проиграть. Сейчас они проигрывать должны, а значит – победят.

Резюме: гостевая победа «Авангарда» с минимальным счетом в основное время. Нет, я не схожу с ума, это «Авангард» такой".

Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист».

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

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