«Кадис» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» — «Гранада».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.

«У «Кадиса» три поражения подряд и 19-е место в турнирной таблице. Домашняя игра с «Гранадой», у которой лишь на три очка больше, становится решающей для «Кадиса».



«Гранада», наоборот, прибавила – в двух последних турах выиграла дома у «Алавеса» (2:1) и сыграла вничью в Бильбао (2:2). При этом у обеих команд масса травмированных футболистов, более серьёзные потери у «Гранады».



Не рискну ставить на исход, он слишком непредсказуем. Но эта игра кажется мне подходящей для ставки на тотал в 2-3 гола. Игра должна быть упорной со счётом типа 1:1 или 2:1 в пользу любой из команд. Думаю, хотя бы пара голов тут состоится, но и слишком большой результативности при этом ждать не стоит. Ставлю на два либо три гола в игре».

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