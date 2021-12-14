«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лидс».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.70.
«Хозяева расположились на промежуточной первой строчке в чемпионате Англии, одержав победы в шести турах кряду. Не так давно они разобрались с «Вулверхэмптоном» (1:0). В Лиге чемпионов тоже всё достаточно круто, даже несмотря на поражение от «РБ Лейпциг».
«Белые» выиграли лишь дважды за десять предыдущих игр и оказались на 15-м месте в турнирной таблице, причем на выезде удалось заработать всего шесть очков. В прошлый раз они не смогли отобрать баллы у «Челси» (2:3), хотя дали бой.
На мой взгляд, в этой паре всё достаточно прозрачно и стоит отдать предпочтение хозяевам поля. Они находятся в прекрасной форме и штампуют победу за победой, так что с аутсайдерами проблемы вряд ли возникнут.
Кроме того, крайне неплохо смотрится «Манчестер Сити» в последние полтора месяца дома. Гости же ничем особенным не отличаются, да и сил было отдано много на противостояние с «Челси».
Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Лидс»?
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