«Вольфсбург» — «Кёльн»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Вольфсбург» — «Кельн».
Ставка: гол в первые 28 минут за 1.93, тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.77.
«Встреча соседей по турнирной таблице. «Волки» находятся на 11-м месте, заработав 20 очков. Следом за ними идут «козлы», имея на одно очко меньше. Декабрь пока что не принёс побед нынешним соперникам. Хозяева покинули еврокубки, а в рамках внутреннего чемпионата всухую проиграли «Майнцу» (0:3) и «Штутгарту» (0:2). Гости же сыграли вничью с «Арминией» (1:1) и уступили «Аугсбургу» (0:2).
При наличии неудачных матчей у обеих сторон в текущем месяце уж точно нельзя сказать, что такие результаты соответствуют проделанной работе. Коллективы Флориана Кофельдта и Штеффена Баумгарда, заточенные под зрелищный футбол, стабильно создают достаточно голевых возможностей для взятия ворот противников, но в последнее время у них есть проблемы с завершением атак.
Думаю, при столкновении таких команд на первый план выйдет желание реабилитироваться, обыграв уязвимых оппонентов. Скорее всего, первые голы не заставят себя долго ждать».
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