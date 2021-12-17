«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Смирнова на матч Бундеслиги

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вольфсбург».

Ставка: тотал меньше 3 жёлтых карточек за 1.71.

«Вероятно, эта встреча пройдёт в спокойном режиме. Мюнхенцы создали себе комфортное преимущество, которое позволяет действовать им без суеты. В данном случае они уж точно могут сыграть умно и медленно. Стоит отметить, что на положительное настроение подопечных Юлиана Нагельсмана влияет приближающаяся пауза, которая позволит им наконец перезагрузиться после насыщенного графика. Не думаю, что хозяева найдут много поводов нервничать и грубо нарушать правила.



«Волки» больше подвержены эмоциональной нестабильности, чем баварцы, но здесь всё же характер игры должен строиться вокруг хозяев поля.

Я сомневаюсь, что их нынешний соперник после победы со счётом 5:0 в прошлом туре будет тратить все свои силы и включать бешеные скорости ради успеха. Скорее всего, гости займут позицию команды, которая будет ждать потери мяча оппонентами на своей половине поля, чтобы начать собственную атаку. Не уверен, что здесь возможна чересчур плотная игра. Полагаю, в таком противостоянии можно и нужно делать выбор в пользу ставки на ТМ 3 жёлтых карточек».

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