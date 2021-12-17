«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Телекомментатор и специалист в немецком футболе Сергей Кривохарченко дал свой прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбургом».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.83.

В последнем туре перед зимней паузой «Бавария» принимает «Вольфсбург». Здесь, по-моему, всё совершенно очевидно. У «Баварии» в строй постепенно возвращаются центральные полузащитники. Забитцер уже может играть, вполне возможно, что вернутся Горецка и Толиссо. Ну и пара Мусиала-Рока, которую мы видели и в прошлом туре, тоже выглядит неплохо.



Конечно, «Бавария» — фаворит в матче с «Вольфсбургом». «Вольфсбург» находится в непонятном состоянии. Когда пришёл новый тренер Кофельд, то первые матчи «волки» провели очень и очень неплохо — набирали очки. Казалось, что команда выходит из кризиса, но затем последовала длинная серия из ничьих и поражений и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Кроме того, есть и травмированные. По-прежнему не может играть важнейший центральный полузащитник Шлагер, травмирован Максимилиан Филипп. Думаю, «Вольфсбургу» будет очень сложно создать какую-то конкуренцию «Баварии», которая хочет уйти на перерыв в хорошем настроении.



Надо рассматривать варианты уверенной победы мюнхенцев — например, победа «Баварии» в обоих таймах. Это не исключено, но кто знает — если «Вольфсбург» перестроится на три центральных защитника или пять в линию, то, может быть, «Бавария» какое-то время и помучается. Но в конечном итоге, думаю, «Бавария» не просто выиграет, а сделает это уверенно. Я поставлю на победу мюнхенцев с форой (-2)».