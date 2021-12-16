«Бавария» — «Вольфсбург». Роберт Левандовски перепишет историю немецкого футбола

17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Вольфсбурга» оценён экспертами в 17.50. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Где смотреть матч «Бавария» — «Вольфсбург»?

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 17 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург» (17.12.2021)

Еврокубки ушли на перерыв, пока можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. 17-й тур чемпионата Германии стартует 17 декабря, откроют программу «Бавария» и «Вольфсбург». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, отрыв от «Боруссии» Дортмунд приличный — шесть очков. С огромной долей вероятности именно мюнхенцы снова наденут на себя чемпионскую мантию, потому как набрали потрясающую форму и на две головы превосходят оппонентов.



В последних четырёх турах немецкой Бундеслиги баварцы обошлись без осечек. Сначала дожали «Арминию» (1:0), затем — дортмундскую «Боруссию» (3:2) и «Майнц» (2:1). На десерт — разгром «Штутгарта» (5:0). До возобновления Лиги чемпионов ещё долго, можно полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве.



Впрочем, на евроарене «Бавария» тоже в числе лучших. На групповом этапе ЛЧ добыла шесть побед и вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала сыграет с австрийским «РБ Зальцбург». Хотя складывается впечатление, будто имя соперника значение не имеет. В нынешнем сезоне у команды только три поражения и одна ничья во всех соревнованиях.

Кадровых проблем баварская машина не испытывает, никаких трудностей в построении игры тоже. Юлиан Нагельсман знает своё дело и помогает подопечным раскрыться на полную. Например, Роберт Левандовски достиг отметки в 42 забитых мяча в Бундеслиге за год. Тем самым повторил рекорд, установленный 50 лет назад Гердом Мюллером.



А вот «Вольфсбург», стартовавший в чемпионате Германии с четырёх побед, сильно сдал. Ныне располагается на 11-й строчке, набрав всего 20 очков. До еврокубковой зоны не так уж и далеко, отставание составляет всего четыре балла. Однако с такими результатами добраться до неё будет невероятно тяжело.

В отличие от «Баварии», «волки» проигрывают четвёртый тур кряду. Уступили «Боруссии» Д (1:3), «Майнцу» (0:3), «Штутгарту» (0:2) и «Кёльну» (2:3). Помимо колоссальных проблем в обороне, чувствуется недосказанность в нападении. За 16 матчей забито всего 17 голов.



И поправить статистику в Мюнхене едва ли удастся. За этот же промежуток зелёно-белые получили в свою сетку 25 мячей в чемпионате Германии и ещё 10 — в Лиге чемпионов. Из евротурнира, к слову, выбыли, заняв последнее место в группе. В активе только одна победа над «Зальцбургом» (2:1) и две ничьих — с «Лиллем» (0:0) и «Севильей» (1:1).



Настроение перед противостоянием с действующим чемпионом Германии у подопечных Флориана Кофельдта явно не лучшее. Вероятность добыть победу или хотя бы ничью крайне мала. Остаётся надеяться только на ошибки соперника. Хотя сенсациями мюнхенцы редко балуют. Особенно если не разрываются на два фронта.

При этом «Бавария» не сбавляет темп. Продолжает уверенно побеждать почти в каждом матче. Пожалуй, ей действительно абсолютно безразличен уровень и статус оппонента. Учитывая кризисное положение «волков», наверняка можно ждать очередной разгром. Потому возьмём Ф1 (-2) за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 17 декабря 2021 года

Мюнхенцы в очередной раз подходят к матчу в роли фаворита. Кого-то это удивляет? В атаке невероятно результативный Роберт Левандовски, а в активе — солидная серия побед, сопровождаемая недюжинной результативностью. Что этому можно противопоставить? Едва ли «Вольфсбург», проигравший четыре матча кряду в чемпионате Германии, знает. Ждём очередной разгром.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за коэффициент 1.74.

Какой канал покажет матч «Бавария» — «Вольфсбург»?

Чего ждать от матча «Бавария» — «Вольфсбург»?