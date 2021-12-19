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«Милан» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» – «Наполи».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

«Ситуация с «Наполи» в этом сезоне происходит, конечно, очень интересная. Клуб так ярко начал, только выигрывал и уверенно лидировал в турнире. Однако не так давно стали сильно буксовать подопечные Спаллетти. После серии неудачных результатов они растеряли всё преимущество над соперниками и теперь идут на четвёртой строчке.

«Милан» же пока не выпал из борьбы за скудетто. Хотя у него были свои проблемы. Клуб время от времени теряет очки в матчах с не самыми сильными соперниками. Но сейчас команда Пиоли всё ещё идёт на второй строчке с минимальным отставанием от лидирующего «Интера».

Несмотря на неудачи «Наполи», в этом матче мне всё равно сложно определить фаворита. И у «Милана», и у «Наполи» есть свои плюсы и минусы. Очевидно, что им обоим нужны победы, чтобы составить конкуренцию «Интеру» в борьбе за скудетто.

Вроде бы «Милан» играет дома, что даёт ему небольшое преимущество. Однако «Наполи» до конца весь свой уровень не растерял ещё. То, как команда выступала в этом сезоне, заслуживает уважения. Надеюсь, что нас ждёт интересный матч.

Обе команды умеют и любят играть в атакующий футбол. Не думаю, что в очном матче кто-то из них отойдёт от своего стиля. Так что я предлагаю поставить на простой вариант – тотал больше 2.5».

Почему матч «Милан» — «Наполи» не разочарует болельщиков?

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