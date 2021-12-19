«Атлетик» — «Бетис»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Если «басков» и нельзя похвалить за высокую результативность в первой половине декабря, то точно можно выделить то, что они стабильно создают голевые возможности против любых противников. Правда, с везением у красно-белых как-то не заладилось. Если во встрече с «Хетафе» подопечные Марселино Гарсии Тораля скромничали, то в битвах с «Севильей» и «Реалом» по совокупности моментов они могли и побеждать. Полагаю, домашняя встреча с «Бетисом» – отличный вариант сыграть в открытый футбол и наконец забить свой первый гол в месяце.



У зелёно-белых в атаке всё складывается более удачно, чем у их нынешнего соперника. Победа над «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» с общим счётом 5:0 – очень хорошо. Мне не особо верится, что коллектив Мануэля Пеллегрини сыграет на ноль, ведь сделать это в третий раз на уровне испанской Примеры в гостях у «Атлетика» довольно непросто. При этом я считаю, что «Бетис» продолжит забивать. В составе хозяев будут отсутствовать опорный полузащитник Дани Гарсия, основной голкипер Унай Симон и защитник Иньиго Мартинес, что определённо прибавит гостям шансов. Поскольку я жду удачного завершения атак от обеих сторон, то и ставка будет соответствующей».

Прогноз на матч «Реал» — «Кадис».