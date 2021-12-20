«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь РС» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.34.
«Несмотря на то что к европаузе «Салават» разогнался и уже вошёл в привычные рамки игры и динамику набора очков, в предстоящем матче с «Куньлунем» далеко не всё ясно. Потому что не ясно, в каком состоянии соперники выйдут из паузы и как долго им придётся возвращать себе игровой тонус. А его возвращать по-любому придётся.
А ещё мы знаем, что соперники по дивизиону играют чаще, нежели с другими командами. И «Салават» с «Куньлунем» тоже играет по четыре раза за сезон только в рамках регулярного чемпионата. И в этих четырёх междусобойчиках команда из Поднебесной один раз непременно взбрыкивает и устраивает добрым уфимцам Варфоломеевскую ночь, ставя их на льду в разные неприличные позы. Но в нынешнем сезоне соперники уже дважды встречались, оба раза это было в Уфе и оба раза в неприличной позе стоял «Куньлунь». По сути, у китайцев остаются всего две попытки вывернуть «Салават» мехом внутрь и сказать, что так и было. Случится ли подобное на этот раз?
Вполне может быть, но вероятность подобного исхода не слишком велика. Предположу, что помучиться с китайскими товарищами «юлаевцам» всё-таки придётся, но за свои муки, физические и нравственные, они получат достойную награду в виде двух очков, которые завоюют по итогам основного времени, пусть и с невеликим преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Металлург» — «Северсталь».
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».
Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.
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