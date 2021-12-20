«Динамо» Р – «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Динамо» Р с форой (-1.5) за 3.55.



«Матч, который спокойно можно было провести в разгар Кубка Первого канала. У нас, в Континентальной лиге, целых пять иностранных команд, из них европауза нужна только одной (да и то не всегда). Остальные могут играть между собой во время Еврохоккейтура до полного посинения. Но, как это принято на Руси, к иностранцам уважения завсегда больше, чем к родным, поэтому и рижане, и минчане имели возможность перевести дух и собраться с мыслями.



К чему это в итоге могло привести? Оба соперника у нас в зону плей-офф не попадают. Но минчане вывалились оттуда совсем недавно и перед уходом на каникулы предприняли отчаянную попытку туда вернуться. Рижане уже забыли, что это такое, и с четырьмя поражениями подряд замыкают Западную конференцию, и даже сам Владимир Крикунов, великий и ужасный, не может пока этот хоккейный организм реанимировать.



Предположу, что первые плоды крикуновских усилий мы сейчас и увидим. Если бы была более серьезная команда, то я предположил бы обратное, что пока ей придется играть под повышенными нагрузками. Но, поскольку терять рижанам уже нечего, то подготовка наверняка была форсированной, и к концу европаузы рижане у Крикунова должны полететь. А полетев, обыграть минчан в основное время, да еще с неплохим преимуществом в пару шайб или даже более», — сказал Лебедев.

Прогноз на матч «Металлург» — «Северсталь».



Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».



Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.