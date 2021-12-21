«Металлург» Мг — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Северсталь».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.58.



«Северсталь» сильно просела перед самым Кубком Первого канала, проиграв три последних матча. Правда, там и соперники у череповчан были достаточно серьёзные, а некоторые к тому же ещё и сверхмотивированные. В итоге северяне спустились на пятое место, что, безусловно, для них тоже шикарно, но уже не так впечатляюще, как было раньше.



Нельзя сказать, чтобы «Магнитка» подошла к российскому этапу Еврохоккейтура, а точнее, к паузе на него, в шоколадном состоянии. Уральцев тоже швыряло из огня да в полымя, и они своим движением вырисовывали синусоиду переменного тока, поочередно выигрывая и проигрывая. В итоге магнитогорцы сумели сохранить лидерство и в своей Восточной конференции, и в лиге в целом, но если они сохранят эту динамику, то надолго там не задержатся.



То есть реабилитироваться надо и тем и другим. И матч будет упорным, а может быть, даже зубодробительным. Но дальше в дело вступает тот самый «коэффициент неизвестности», который мы вынуждены вводить на пару матчей после каждой евротуровой паузы. Без неё «Магнитка», как мне думается, должна додавливать череповчан. С ним – чёрт его знает. Но я все-таки спрогнозирую набор двух очков хозяевами. Как это произойдёт и сможет ли что-то зацепить в Магнитогорске «Северсталь», не ведаю. Но два очка «Магнитка» брать обязана – лидер как-никак. Да и в Череповце уральцы в этом сезоне уже проиграли, а долг, как известно, платежом красен», — сказал Лебедев.

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Трактор».



Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Северсталь».



Прогноз на матч Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Торпедо».