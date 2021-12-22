«Атлетик» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 3.52.
«Атлетик» в минувшем сезоне выиграл Суперкубок Испании и стал финалистом Кубка страны, причём сразу двух, которые были разыграны за несколько недель.
Старт нового первенства не принёс серьёзных изменений – баски стартовали традиционно нестабильно и в итоге оказались на девятой позиции. На счету «львов» пять побед и девять ничьих, которые принесли 24 очка.
«Реал» стартовал очень мощно, при этом уверенно прошёл групповой раунд в Лиге чемпионов, что принесло путёвку в плей-офф. Карло Анчелотти здорово настроил своих подопечных на чемпионат Примеры – команда добыла 13 побед и четыре мирных исхода. Здорово смотрится линия атаки, которая отличалась 39 раз. В последнем туре Мадрид меня удивил – «сливочные» шли вперёд неохотно и в итоге потеряли турнирные баллы с посредственным «Кадисом».
Я считаю, что «Реал» на ходу, на коне и является одной из самых стабильных команд Европы наряду с «Баварией». В Бильбао всегда тяжело играть, особенно Мадриду, но сделаю ставку в пользу лидера Примеры.
Кроме того, жду результативного футбола и голов в исполнении двух команд», — сказал Мостовой.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.
Сможет ли Лионель Месси забить в матче с «Лорьяном»?
Прогноз на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.
- 22 декабря 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 20 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 декабря 2021
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00