«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 22 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 3.30.



«Общеизвестно, что «Салават Юлаев» выходит из любых пауз тяжеловато. Иногда совсем тяжело, но обычно уфимцам нужно два-три матча, чтобы полностью прийти в себя. На этот раз им повезло с календарём, который дал им по выходе из отпуска «Куньлунь». Поэтому «юлаевцы» отделались малой кровью, но два очка в овертайме за счёт индивидуального мастерства всё-таки набрали. Притом что китайский клуб как-то удивительно стал для них камнем преткновения.



Предположу, что со «Спартаком» уфимцам будет где-то даже легче, хоть красно-белые и не чета «Куньлуню». Но ничего из ряда вон выходящего они в Санкт-Петербурге не показали, звезд с неба не хватали, а в таком состоянии одолеть даже не совсем проснувшийся «Салават» даже на родном льду спартаковцам будет всё-таки весьма и весьма проблематично. Скорее всего, не получится.



Поэтому смею предположить матч для гостей непростой, но и не бином Ньютона. Красно-белые, безусловно, будут вгрызаться, но у них пока вгрызалка большой не выросла. Поэтому «Салават» в итоге победит, причём в основное время. И хоть матч будет достаточно низовым, с тоталом, вряд ли превышающим 6.5, гости выиграют его с преимуществом в две шайбы или даже поболе», — сказал Лебедев.

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Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — ЦСКА.