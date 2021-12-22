«Рома» — «Сампдория»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Сампдория».



Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 2.05.



«Рома» на днях разгромила «Аталанту» со счётом 4:1, но сделала это в своём стиле – 30 процентов владения мячом, 8 ударов и 4 гола, контратаки, гол со стандарта. Это победа в стиле Моуринью.



Соперником римлян в предстоящем матче будет «Сампдория», которая три последних матча провела в Генуе. Команда неплохая, но всё-таки середняк, который в матчах с топовыми соперниками, как правило, проигрывает. Уступила «Наполи», «Милану», «Фиорентине», «Лацио», «Ювентусу». «Сампдория» отобрала очки в этом сезоне только у «Интера».



«Рома» – фаворит. Когда «Рома» забивает первой, то план Моуринью работает. Когда она пропускает первой, то у неё возникают проблемы, потому что зачастую запасного плана у португальца нет. Но по счёту команда играть умеет. При этом в этом сезоне она очень нестабильна, она чередует серии побед и поражений. Не хватает системности в подходе — 5 из 7 своих поражений «Рома» потерпела в гостях, а дома проиграла только «Милану» и «Интеру».



Думаю, что обе команды в этом матче должны забить. «Рома» неидеально защищается, даже когда играет в «автобус», так что «обе забьют» ставка здесь хорошая. «Сампдория» — команда неприятная, в матчах с её участием зачастую эта ставка проходит. Так что думаю, что обе забьют, но при этом «Рома» не проиграет, так как она играет дома. Всё-таки «Рома» будет действовать с позиции силы, так что эта ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».

Сможет ли Месси забить второй гол в Ла Лиге в матче с «Лорьяном»?

Ставка на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.