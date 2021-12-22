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«Рома» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на встречу чемпионата Италии

«Рома» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на встречу чемпионата Италии
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Рома» – «Сампдория».

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.98.

«Рома» сейчас находится в хорошем настроении. Клуб привёз из Бергамо уверенную победу со счётом 4:1. До этого он также обыграл «Специю» — 2:0. Команда Моуринью точно находится на подъёме. Ранее римляне пропустили несколько матчей из-за коронавируса. Но вот они вернулись и смогли нанести поражение одному из клубов топ-4 Серии А.

В этом туре в Рим приезжает «Сампдория», которая в этом сезоне идёт ни шатко ни валко. В клубе, помимо неудовлетворительных результатов, есть ещё и проблемы с президентом. В общем, у команды из Генуи точно не всё в порядке.

Сейчас «Сампдория» стоит на 15-й строчке. Она в последних турах и проигрывала, и играла вничью, и побеждала. Впрочем, сильным соперникам клуб точно поражения не наносил. Обычно он только терял очки в подобных встречах.

Здесь «Рома» — явный фаворит, особенно после победы над «Аталантой». Так что сейчас в хорошем настроении римляне должны уверенно выигрывать. Ставлю на азиатскую фору (-1) на «Рому», — сказал Калиниченко.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.

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