«Динамо» Вл — «Иркут»: прогноз Олега Кравчука на матч баскетбольной Суперлиги

Профессиональный каппер Олег Кравчук дал прогноз на матч Суперлиги «Динамо» Вл — «Иркут».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.13.



«Думаю, кэф упадёт на «Динамо», всё же играют дома они. Хорошо на них ходят зрители, в последних шести играх победили пять раз, есть в этом и причины, они подписали двух американцев, и пока те оправдывают ожидания. Думаю, фаворит — «Динамо», сейчас они на домашней серии, поэтому усталости, думаю, нет у них.



«Иркут» в этом сезоне неплох, в прошлом был последним. Там, по-моему, первые 18-19 игр примерно в чемпионате проигрывал, лишь в конце чемпионата пару побед одержал. Ясно, что никуда не пробились, сейчас середняки, состав неплохой, но не более того. Думаю, даже нынешние позиции им удержать будет непросто.



Ожидаю, что перед игрой или ближе к ней кэф на «Динамо» будет не 2.13 как сейчас, а 1.40 примерно», — сказал Кравчук.