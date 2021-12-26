Россия – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Россия – Швеция в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Ставка: победа России в основное время за 2.57.
«Вспоминаю наш последний домашний МЧМ в Уфе, который довелось наблюдать вживую от начала до конца. Сборная Швеции тогда была в ранге действующего чемпиона мира и казалась вообще непробиваемой стеной. Таковой и оказалась для нашей сборной, даже несмотря на Василевского в воротах и Якупова с Ничушкиным в атаке.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.
Но, как оказалось позже, это была лебединая песня молодёжной сборной Швеции. Тогда она спокойно дошла до финала, где весьма неожиданно уступила команде США. С тех пор у молодёжных шведов было ещё два серебра МЧМ и одна бронза, что для десяти лет, согласитесь, не так уж и много. А мы стали шведов на этих турнирах бить.
Особая пикантность наших со шведами «междусобойчиков» заключается в том, что четыре последних завершились за пределами основного времени — причём что в группе, что в плей-офф. Но я не стану ставить на ничью в основное время, а понадеюсь на тренерский талант Сергея Зубова, который работает с этой командой, можно сказать, с колёс. И предскажу очень трудную и минимальную по счёту победу сборной России, добытую в основное время».
Где покажут матч Россия — Швеция?
Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2022.
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