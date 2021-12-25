Россия — Швеция. Российская молодёжка исправится за поражение от Канады

27 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 00:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.41, успех сборной России идёт за 2.74.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2022 Россия — Швеция 27 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция 27 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 голов идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 голов — за 2.69. Гол в первые восемь минут идёт за 1.96. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Россия — Швеция: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира — 2022 (27.12.2021)

Стартует долгожданный молодёжный чемпионат мира по хоккею. В ночь на 27 декабря состоится битва молодёжных сборных России и Швеции в группе В. Она пройдёт на льду «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, Канада. Первое вбрасывание запланировано на 00:30 мск. Почему это интересно? Всё очень просто.

Первое — просмотр молодых хоккеистов, которые уже в ближайшем будущем могут стать новыми звёздами. Второе — не менее зрелищное мероприятие, чем взрослый хоккей, которое собирает много зрителей. Одной из особенностей молодёжных сборных является то, что они редко играют в оборонительный хоккей. Следовательно — много голов обеспечено.

Это шанс для молодых ребят показать себя на мировом уровне, а также возможность представлять свою страну на таком серьёзном первенстве. Стимул и доля ответственности, понятное дело, крайне высокие. Добавляет мотивации то, что турнир проходит в Канаде. Скауты из НХЛ наверняка будут пристально следить за ним.

Сборная России к чемпионату мира подошла в неплохой форме. В ноябре выиграла три матча подряд: с Финляндией (6:3), Чехией (5:3) и Швецией (5:2). Накануне, правда, уступила в товарищеской встрече сборной Канады (4:6), пропустив четыре шайбы ещё в первом периоде. К Ярославу Аскарову остались вопросы.

От болельщиков в том числе. В этом сезоне за СКА голкипер отыграл всего пять матчей при 90,36% отражённых бросков. Хотя понятно, что винить одного вратаря не стоит. Игроки ошибались и в средней зоне, и при выходе из своей. Зато в нападении всё здорово. Мичков, например, оформил дубль, у Демидова — два ассиста. Как видно, в атаке проблем нет.

Молодёжная сборная Швеции последние четыре встречи провела не так хорошо. Обыграла Чехию (5:0), но получила от Финляндии (0:3) и как раз России (2:5). Накануне одержала крупную победу над Австрией (7:0). Хотя отметить стоит состав «Тре Крунур». В него вошёл Вильям Эклунд, который в нынешнем сезоне даже успел дебютировать в НХЛ за «Сан-Хосе» и отметиться четырьмя передачами.

Голкипер Йеспер Валльстедт является основным вратарём шведского «Лулео», пропустившего меньше всех во внутреннем чемпионате. Валльстедт занимает второе место в лиге по показателю надёжности (1.82). Также есть Александер Хольц из «Нью-Джерси Дэвилз», а Оскар Олауссон из «Колорадо» в этом сезоне набрал в АХЛ 24 балла за 18 встреч. И это ещё не все, кого можно представить.

В последних встречах с Россией шведы часто проигрывали. В пяти предыдущих матчах выиграли лишь один раз. Любопытно, что соперники часто пробивают букмекерский верх по голам. Лишь раз за шесть прошлых случаев забросили менее пяти шайб, что не может не радовать. Настораживает только, что у Швеции состав более сыгранный и крепкий.

Хоккеисты либо уже выступают, либо задрафтованы за океаном. А вот состав сборной России собран только из игроков отечественного чемпионата, что может создать определённые трудности. Аскаров уже будет выступать на третьем МЧМ, но по вратарской линии есть вопросы, будем откровенны. Да и от защиты хотелось бы большего.

За ошибки Канада наказывала быстро и жёстко. С «Тре Крунур» такого желательно вообще не допускать, может прилететь ещё больнее и сильно испортить дальнейшие расклады в группе. Впрочем, на наш взгляд, всё равно стоит ждать результативную встречу. При желании можно даже взять тотал больше 5.5 шайбы.

Мы бы вообще остановились на итоговой победе россиян. Коэффициент дают приличный, 2.07. С результативностью проблем нет. Состав немного уступает шведскому, однако последние очные встречи вселяют большую надежду. Завершаются за пределами основного времени, но часто в пользу России.

Россия — Швеция: прогноз и ставка на матч МЧМ-2022 27 декабря 2021 года

Молодёжная сборная России подготовилась к чемпионату мира, и в личных встречах на её стороне преимущество. Однако к составу остаются вопросы. У соперника же часть игроков уже играет за океаном или задрафтована. Так ещё и состав наигран. У России, скорее всего, возникнут проблемы в обороне, и всё же возьмём её итоговую победу. После шести шайб от Канады россияне не могут не собраться.

Ставка: итоговая победа сборной России за 2.07.