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«Брайтон» — «Брентфорд»: ставка Артура Петросьяна на матч 19-го тура чемпионата Англии

«Брайтон» — «Брентфорд»: ставка Артура Петросьяна на матч 19-го тура чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Брайтон» – «Брентфорд».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.64.

«12 матчей уже не побеждает «Брайтон» — южане, ярко начав сезон, снова стали напоминать себя образца прошлого сезона. Достаточно зрелый, хорошо организованный футбол и немалое количество создаваемых моментов не аккумулируются в голы и желаемые результаты. Есть ощущение, что предстоящую игру команда Грэма Поттера рассматривает как ту, которая может положить конец затянувшейся серии.

У «Брентфорда» возвращаются в строй Тоуни и Каньос, но не будет трёх основных защитников и вратаря. Именно поэтому, думаю, шансов на положительный исход у новичков элиты будет немного.

Предположу, что как минимум хозяева здесь не проиграют, при этом матч не получится очень зрелищным».

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