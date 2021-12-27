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«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч лидера КХЛ

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч лидера КХЛ
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Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.80.

«В Казани между собой сыграют одни из лидеров Восточной конференции, и от этого матча я жду очень интересного и качественного хоккея. Никто не захочет проигрывать, все будут биться от начала и до конца, поэтому основное время вполне может завершиться вничью. Если же выбирать победителя игры, то я поставлю на «Ак Барс», у него больше шансов добиться победы.

«Ак Барс» проводит домашнюю серию, спокойно готовится к своим матчам, и в плане усталости у него есть преимущество. После перерыва на матчи сборных казанцы обыграли «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3), а в прошлой игре они потерпели неожиданное поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).

Последние личные встречи также в пользу «Ак Барса», это ещё один фактор, который говорит, что нужно ставить на казанцев. Сделаю ставку на победу «Ак Барса» с учётом овертайма и серии буллитов, а если говорить про количество заброшенных шайб, то их будет мало. Обе команды сыграют надёжно в обороне, и матч завершится со счётом 3:2 или 2:2».

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