«Ак Барс» — «Металлург». Лидер КХЛ застрянет в Казани надолго

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 27 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Металлург» Магнитогорск (27.12.2021)

Последний месяц 2021 года подходит к концу. На 27 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть матчей. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Ак Барс» — «Металлург». В Казани на льду «Татнефть-Арены» обещает быть жарко. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Ещё недавно «Ак Барс» шёл на третьей позиции, но после игры с «Северсталью» (3:4 ОТ) сместился на четвёртую. Сейчас отставание от лидирующего «Металлурга» составляет девять пунктов. Многовато. Победа над «Витязем» (5:3) позволила «лисам» оторваться. Хотя здесь челябинский «Трактор» по-прежнему дышит в спину.



После перерыва на Кубок Первого канала казанцы выиграли две встречи: с «Трактором» (5:1) и «Барысом» (5:3). Всего за три матча забросили 13 шайб, что очень неплохо. Предстоящий матч с «Металлургом» будет для подопечных Дмитрия Квартальнова седьмым на своём льду. Они завершат домашнюю серию и отправятся в разъезды.



Пока статистика разделилась поровну. «Металлург», напротив, только начал выездную серию. Успел проиграть «Авангарду» (2:4) и обыграть как раз «Витязь». И, надо сказать, статистика выездов не так хороша. За последние 10 случаев подопечные Ильи Воробьёва проиграли шесть раз. Хотя до этого были победы. Видно, что команда сбавила обороты.

«Ак Барс» дома тоже не блещет. Выиграл пять раз за последние 10 встреч. Хотя за последние 20 всего восемь поражений, что тоже говорит о небольшом спаде. И всё же в личных встречах у казанцев преимущество. На своём льду выиграли семь раз из девяти предыдущих. У лидера КХЛ могут возникнуть проблемы.

На наш взгляд, вполне можно подумать над ставкой «1Х + обе забьют». Коэффициент дают рабочий, 1.70. «Магнитка» заслуженно возглавляет сводную таблицу КХЛ. Однако в последнее время стало заметно больше поражений в гостях. А команда Дмитрия Квартальнова со временем прибавляет.



Конечно, затяжных победных серий нет, но и длительных проигрышных отрезков удаётся избегать. Очки набираются исправно. При этом на своём льду в целом казанцы играют здорово, входят в топ-3 КХЛ по набранным очкам дома. Плюс обладают неплохой обороной, пропустили всего 97 шайб. Меньше только у шести других представителей лиги.



Хотя победами всухую «барсы» радуют нечасто, а у «Металлурга» лучшая результативность. Впрочем, хозяева наверняка упрутся. Есть чем ответить. Даже при отсутствии Воронкова и Бурмистрова уверенно забрасывают. Думается, как минимум до овертайма дотянут и без очков они не останутся.

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 декабря 2021 года

«Ак Барс» дома в личных встречах чувствует себя прекрасно. Нападение у «Металлурга» отличное, ждать победы всухую от хозяев мы бы не стали. И всё же как минимум дотянуть до овертайма казанцы вполне могут. Дело в том, что лидер КХЛ сбавил обороты. Особенно на выезде стало получаться меньше.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + обе забьют за 1.70.