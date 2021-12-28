«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.12.
«Святые» находятся на промежуточном 14-м месте в турнирной таблице, не очень результативно действуя в атаке на родном стадионе. Команда долго не могла одержать победу, хотя большая часть соперников была из нижней половины, однако в эти выходные разобралась с «Вест Хэмом» (3:2).
«Шпоры» крайне нестабильны в этом сезоне, но в любом случае ближе к концу года набирают обороты, даже несмотря на пандемию. Удалось оказать сопротивление «Ливерпулю» (2:2), обыграть очень колючий «Вест Хэм» (2:1) в Кубке лиги, да и с «Кристал Пэлас» (3:0) они разобрались на классе.
На мой взгляд, хозяевам поля сегодня будет сложно рассчитывать на очки, всё-таки класс команд достаточно сильно различается. Безусловно, бой они дадут, но победителями из схватки не выйдут.
Лондонцы набирают обороты и сокращают отставание от конкурентов. Скорее всего, сегодня «Тоттенхэму» вновь удастся заработать трудовые три очка и продолжить победную серию», — сказал Павлюченко.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
Ставка на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.14.
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