«Авангард» — «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.79.



«Обе команды показывают качественный, интересный хоккей, они являются одними из лидеров Восточной конференции.



«Авангард» не очень уверенно провёл первую часть регулярного чемпионата, но в последнее время заметно прибавил и начал стабильно набирать очки. С такой игрой «Авангард» может улучшить своё положение в турнирной таблице и завершить регулярку минимум в первой четвёрке. В последних четырёх матчах омичи одержали четыре победы, и сейчас они продолжат свою победную серию.



Против «Трактора» для «Авангарда», конечно, получится непростой матч, челябинцы этот сезон проводят на высоком уровне, они идут вверху таблицы. «Трактор» выиграл три своих последних матча, были повержены «Северсталь», «Барыс» и «Сочи». Сейчас же в соперниках более сильная команда, с которой подопечным Анвара Гатиятулина будет непросто.



От этой игры жду высокой результативности, команды могут забросить как минимум шесть шайб. Думаю, «Авангард» выиграет со счётом 4:2 или 4:3», — сказал Вуйтек.

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