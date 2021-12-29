«Авангард» — «Трактор». Действующий чемпион КХЛ весело закроет 2021 год

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор». Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу омского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех команды из Челябинска оценён экспертами в 2.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 30 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.81, на гол в каждом периоде — за 1.74. Вероятность послематчевой серии буллитов оценена в 7.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Трактор» Челябинск (30.12.2021)

До 2022 года остаются считаные дни. В Канаде гремит молодёжный чемпионат мира, возвращается после рождественского перерыва НХЛ. Континентальная хоккейная лига никуда и не уходила. На 30 декабря запланированы сразу пять встреч. Интересных вывесок хватает, хотя мы бы остановились на битве «Авангарда» и «Трактора», которая состоится в Балашихе.

Действующий победитель Кубка Гагарина в нынешнем сезоне не так стабилен, как в прошлом. Хотя во второй половине декабря заметно прибавил. В период с 10 по 28 декабря (с учётом перерыва на Кубок Первого канала, разумеется) успел провести шесть встреч. Проиграл на выезде лишь «Металлургу» (2:3) — текущему лидеру КХЛ.



С другой стороны, кто в Магнитогорске нынче не проигрывает? В остальных пяти случаях — пять побед. Среди них разгромная над крепким «Йокеритом» (5:1) и домашняя над теми же магнитогорцами (4:2). А накануне омичам удалось увезти два очка из Риги, дожали в овертайме местное «Динамо» (4:3 ОТ). Как видно, с результативностью проблем нет.



Отрезок, несомненно, качественный. Только вот покинуть пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции он не помог. В активе сейчас 52 очка, а отставание от идущего на четвёртой позиции «Салавата Юлаева» составляет пять очков. Многовато. Плюс снизу подобралась на расстояние всего в одну победу «Сибирь».

«Трактор» продолжает преследовать «Металлург». Отрыв от ближайшего преследователя — казанского «Ак Барса» — нормальный, составляет семь очков. При этом отставание от лидера КХЛ минимальное. Единственное — челябинский клуб провёл на две встречи больше, а потому у конкурентов есть запас. И всё же результаты похвальные.



С последней формой у подопечных Анвара Гатиятулина тоже порядок. Возвращение после перерыва на второй этап Еврохоккейтура не задалось, потерпели обидное поражение от «Ак Барса» на выезде (1:5). Зато сейчас идут на серии из трёх побед. Среди побеждённых забарахлившая «Северсталь» (6:1), «Барыс» и «Сочи» (оба — 4:2).

Как видно, атаковать челябинцы за время перерыва всё же не разучились. Соперники были не такие классные, как у «Авангарда», однако мотивации у них было даже побольше. Оба борются за место в плей-офф. От самих челябинцев участие в Кубке Гагарина теперь вряд ли убежит. Главная интрига — сумеют ли обойти «Металлург».



Букмекеры отдают небольшое, но всё же заметное предпочтение хозяевам. На наш взгляд, оправданно. Команда Боба Хартли гораздо лучше играет дома матчи. К слову, идёт на четвёртом месте в КХЛ по набранным очкам на своём льду при условии, что лидирующий «Ак Барс» провёл дома на пять матчей больше. Соответственно и очков у него больше.



Вообще-то, «Трактор» на выезде неплох, но обладатель Кубка Гагарина явно не испугается. Мы бы проверили ставку «каждая команда забьёт минимум по две шайбы» за коэффициент 1.75. С результативностью у обеих сторон порядок, этого не отнять. Однако пропускают они в последнее время тоже регулярно.

Тем более статистика личных встреч совсем не против. Такая ставка заходила в четырёх последних случаях. Кроме того, лишь в трёх из девяти противостояний тотал был ниже пяти шайб. В этот раз тоже ждём веселье. Что-то вроде 2:2 или 3:2 в основное время здесь вполне может быть. Альтернативный вариант — «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.

«Авангард» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 декабря 2021 года

«Авангард» хорошо играет на своём льду в нынешнем сезоне, но по сравнению с прошлым, конечно, немного сдал. Хотя во второй половине декабря классно проводит матчи, добывает победы и показывает солидную результативность. «Трактор» неплох на выезде и тоже регулярно забивает. Вероятно, хозяева без очков не останутся, однако, на наш взгляд, точно стоит ждать результативный матч.



Ставка: каждая команда забьёт минимум по две шайбы за 1.75.

Прогноз на матч ЦСКА — «Йокерит».

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо Москва».

Прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо Рига».