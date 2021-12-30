«Торпедо» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 3.26.



«Глядя на рижский результат предыдущего тура, живо вспоминается репортаж из конца 90-х спецкора «Спорт-экспресса» по Волгоградской области, заканчивающийся фразой: «Так «Ротор» на последней минуте героически вырвал у «Спартака» очко». Спустя четверть века рижские динамовцы не менее героически вырвали очко у другого действующего чемпиона. Правда, самому «Авангарду» от этого ни тепло, ни холодно, поскольку свои два очка он из Риги увёз. А больше оттуда увозить-то и нечего, потому что даже шпроты Латвия нынче закупает в нашей Калининградской области.



Но Рига-то постепенно набирает ход, пусть и гораздо медленнее, чем казалось, когда в команду пригласили Владимира Крикунова. Понятно, что в этом сезоне рижанам ловить уже нечего и что даже просто уйти с последнего места Западной конференции им будет весьма проблематично, но если Крикунову дают работать на перспективу, не ограничивая его контракт текущим сезоном, то Ригу надо начинать бояться уже сейчас.



И начинать бояться надо прямо с Нижнего Новгорода, где рижанам предстоит провести свой последний матч в уходящем году. Понятно, что он будет уходящим и для «Торпедо», и автозаводцы вроде бы должны уйти на Новый год на позитиве. Но они играют дома, их мысли будут за новогодними столами. Был бы вместо Риги, скажем, ЦСКА – «Торпедо», могло бы и закуситься. Но «Динамо» никаким мотиватором для волжан не является, а в данной ситуации и вовсе станет демотиватором.



Поэтому мой прогноз будет достаточно нелогичным: выездная победа рижского «Динамо». Каким образом и в какое время – это вторично. Главное, что два очка Крикунов из Нижнего увезёт», — сказал Лебедев.

Чего ждать от матча «Торпедо» — «Динамо Рига»?

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Йокерит».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Сочи» — «Витязь».