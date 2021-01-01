«Миннесота» — «Сент-Луис»: когда играют, во сколько начало, кто победит, где смотреть матч

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «Яндекс.Спорт».

Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Сент-Луиса» идёт за 2.72. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Также аналитики считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 2 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На гол в каждом периоде можно поставить за 1.49.