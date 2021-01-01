«Миннесота» — «Сент-Луис»: когда играют, во сколько начало, кто победит, где смотреть матч
Поделиться
2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «Яндекс.Спорт».
Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Сент-Луиса» идёт за 2.72. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.
Также аналитики считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 2 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На гол в каждом периоде можно поставить за 1.49.
Комментарии
- 1 января 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 31 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:35
-
16:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 29 декабря 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент