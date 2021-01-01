«Миннесота» — «Сент-Луис». Кирилл Капризов и Тарасенко не дадут фанатам замёрзнуть

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Сент-Луиса» идёт за 2.72. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 2 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» 2 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На гол в каждом периоде можно поставить за 1.49.

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч «Зимней классики» НХЛ (02.01.2022)

Не МЧМ, так НХЛ порадует любителей хоккея на Новый год! На 2 января запланированы сразу девять встреч. Российским болельщикам стоит обратить отдельное внимание на противостояние «Миннесоты» и «Сент-Луиса», которое пройдёт на льду «Таргет Филд» в Миннеаполисе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. «Зимняя классика» — это нечто.

Матч пройдёт на открытом воздухе! Арена вмещает более 38 тысяч зрителей. Так что зрелище ожидается феноменальное, настоящий праздник. Хотя также день рискует многим запомниться холодной погодой. На эту дату прогнозируют до 29 градусов мороза. Серьёзное испытание как для болельщиков, так и для хоккеистов.

Вернёмся к командам. «Миннесота» чуть сбавила обороты, сейчас идёт на второй строчке в Центральном дивизионе с 40 баллами после 30 матчей. Отставание от лидирующего «Сент-Луиса» составляет всего один пункт. При этом «блюзмены» провели 32 встречи. Так что у «Миннесоты» есть все шансы вернуть лидерство в дивизионе.

Причём на своём льду и при 38-тысячной аудитории болельщиков! Наверняка это запомнится. Тем более что подопечные Дина Эванса впервые выйдут на лёд после перерыва. А ведь они, кстати, идут на серии из четырёх поражений. Пропустили за это время 18 шайб, хотя прежде подобных вольностей в обороне не позволяли.

«Сент-Луис» уже успел провести один матч после паузы. Обыграл проблемный «Эдмонтон» (4:2) в родных стенах. Владимир Тарасенко положил три балла в свою копилку. Его гол и две результативные передачи сильно помогли. Плюс россиянин стал первой звездой дня в НХЛ. Похоже, «Т-90» возвращается! По крайнем мере, форму набрал приличную.

Также можно отметить Павла Бучневича, он хорошо влился в коллектив. Вместе с Иваном Барбашёвым находился в списке травмированных, но сейчас оба вернулись в строй. «Музыканты» стремительно превратились в одну из самых российских команд НХЛ. Есть ведь ещё один представитель нашей страны — Алексей Торопченко. Он уже получил шанс в четырёх матчах.

«Миннесота» трижды побеждала на своём льду в пяти прошлых очных противостояниях. При этом у гостей будут отсутствовать сразу семь игроков основы, а у «Уайлд» — лишь три. Добавим сюда высокие результаты «дикарей» на своём льду. Восемь побед в 10 последних матчах! У «Сент-Луиса» на выезде лишь две победы за аналогичный период. Мало.

К слову, соперники по статистике пропущенных и заброшенных шайб находятся близко. «Уайлд» забросили 112 против 110 у соперника. В защите всё тоже почти идентично. «Сент-Луис» пропустил 87 против 92 у соперника. В то же время брать заоблачные тоталы опасно, ведь играть придётся под открытым небом. Многое зависит от качества льда и погоды.

Кирилл Капризов, несмотря на серию поражений и коронавирус, регулярно себя проявляет. К примеру, в двух прошлых матчах забросил две шайбы и отдал два голевых паса. Интересно будет посмотреть на его противостояние с Владимиром Тарасенко, который решил проблемы со здоровьем и приближается к былому уровню.

И всё же по некоторым факторам фаворит просматривается. Мы бы поставили на победу «Миннесоты» и тотал больше 3.5 шайбы. Либо можно взять более вариант попроще — «обе забьют + П1». Коэффициенты схожи — 2.43 и 2.41 соответственно. Однако Тарасенко хоть и был великолепен накануне, но «Сент-Луис» на выезде не блещет.

«Миннесота» — «Сент-Луис: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 января 2022 года

«Зимняя классика» НХЛ — это шикарно. Игра под открытым небом, мороз и внушительное количество россиян на льду. У «Сент-Луиса» проблемы с травмированными. Пока мы бы остановились на победе «Уайлд». Дома они очень хороши, а вот «музыканты» на выезде куда менее эффективны. Плюс кадровых проблем многовато.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы 2.43.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.30.

Ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».