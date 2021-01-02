«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» – «Реал Мадрид» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Реала» за 1.70.
«Только год стартовал, а уже очередной тур чемпионата Испании, близкое к мадридскому дерби противостояние «Хетафе» и «Реала».
«Реал» великолепно провёл осенне-зимний отрезок в чемпионате, увеличив отрыв от конкурентов. По последним данным только Йович остаётся на карантине, а все остальные футболисты могут играть.
Разумеется, «Реал» посильнее, чем нынешний «Хетафе». «Реалу» очень важно начать год с победы. Он шесть матчей подряд не пропускает от «Хетафе», поэтому можно попробовать сыграть сухую победу либо вариант с победой «Реала» через тотал меньше 3.5. Думайте сами, решайте сами, но как основной прогноз – чистая победа «Реала», — сказал Генич.
Где смотреть матч «Хетафе» — «Реал»?
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».
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