«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры 2 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Мальорка» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.20.



«Мальорка» старается играть в атаку. Но при этом много времени уделяет обороне. Команда очень хорошо готова физически, что им помогало в прошлом году, когда они выходили в Примеру. Мастерства у игроков нет и быть не может. Клуб старается брать другими качествами, идёт на 15-м месте. Понятно, что задача – это сохранить прописку в Примере. И пока задача выполняется.

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В «Барселоне», как мы знаем, идёт глобальное перестроение. Хави постоянно экспериментирует, очень много вводит молодых неизвестных футболистов. Думаю, со временем эта ставка себя оправдает. Но пока «Барсе» тяжело. Она идёт на 7-м месте. И её задача – оказаться в Лиге чемпионов. А для этого нужно обыгрывать такого оппонента.



Проблем с мотивацией у молодых талантов «Барсы» не будет. Как правило, молодёжь быстрее набирает форму, потому что отдыхать им особо не нужно. Полагаю, что они подойдут к первой игре в хороших кондициях.



Считаю, что Хави избавится от всех возрастных футболистов, которые не оправдывают надежд. Дани Алвес со своей ролью «дядьки» справится без посторонней помощи.



Думаю, что не без проблем, но «Мальорку» «Барселона» одолеет», — сказал Мор.

Сможет ли «Мальорка» удивить «Барселону»?

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