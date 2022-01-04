«Амур» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.79.



«Дела у «Амура» идут не так уж и плохо. Всего две победы после пяти поражений – и вот уже хабаровчане вовсю поддавливают «Барыс», который окопался на восьмом месте в Восточной конференции. Да и на площадке, особенно на своей, смотрятся дальневосточники достаточно весело – СКА соврать не даст. Всего этого «Амуру» могло бы хватить в домашнем противостоянии с «Ак Барсом», но, скорее всего, все-таки не хватит. Потому что «Ак Барс» традиционно раскачивается долго и тяжело, но, как правило, после Нового года его уже не удержать, что и доказал предыдущий матч «больших татар» в Новосибирске. Где тоже никому медом не намазано.



Таким образом, в самом первом матче огромного игрового дня из десяти игр, в принципе, все читаемо. «Амур», конечно, будет рвать себе аорту. Но сейчас все команды прибывают на Дальний Восток не по душераздирающему графику напрямую с Запада, а ступенчато, через Новосибирск. Что значительно облегчает адаптацию. То есть, даже на это обстоятельство хабаровчанам надеяться не следует.



Итак, выездная победа «Ак Барса», причем счет может быть абсолютно любым – от минимального до разгромного. Но гости победят в основное время», — сказал Лебедев.

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