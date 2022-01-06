«Сарагоса» — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Короля сезона-2021/2022 «Сарагоса» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 1.92.



«Сарагоса» — «Севилья», Кубок Короля. Сейчас отменяются многие матчи, как, например, игра «Арсенала» и «Ливерпуля» в Кубке английской лиги. Это не значит, что нам не нужно искать какие-то интересные и привлекательные линии. Я нашёл — «Сарагоса» будет играть против «Севильи» в Кубке Испании, и здесь очень странно большой коэффициент на победу «Севильи» 1,92. Давайте разберёмся, почему.

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«Севилья» сыграла вничью во втором раунде Кубке Короля с командой «Андрач» (1:1) в основное время и выиграла только по пенальти. Это уже казалось сенсацией. Если и здесь «Севилья» позволит себе играть 120 минут, это может аукнуться на чемпионате, да и календарь с возможными переносами вряд ли будет кого-то щадить.



Да, «Сарагоса» — команда довольно известная, но когда на вторую команду Примеры дают коэффициент почти два против клуба из низшего дивизиона, этим нужно пользоваться. Итак, играем чистую победу «Севильи», — сказал Наливайко.

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