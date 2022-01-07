Виктория Азаренко — Ига Свёнтек: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Аделаиде

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Аделаиде Виктория Азаренко — Ига Свёнтек.



Ставка: победа Свёнтек за 1.77.



«Четвертьфиналы на турнирах в Австралии и других материках, а это значит, что пришла пора разбора игр через призму статистических цифр! Две игры у девушек и один бомбический коэффициент у мужчин в моём исполнении! Поехали!



Сначала Ига Свёнтек — само спокойствие и мегаумный игрок! Честно говоря, ещё вчера не понимал, почему на Свёнтек выдают 1,60 против Фернандес, когда очевидно, что Ига идёт за титулом в Аделаиде.



Сравнил девчат по статистике в Аделаиде и пришёл к выводу, что Ига сильнее будет, что ещё раз подтвердило мою интуицию. Свёнтек выглядит лучше Азаренко на подаче, на решающих розыгрышах (брейки/брейк-пойнты) и чуть уступает на приёме. Но то, что приём у Вики один из лучших в туре — это ни для кого не секрет. Мой выбор в этом противостоянии — это Ига Свёнтек, которая, кстати, аккурат к новому сезону сделала рокировку в тренерском составе!» — сказал Родин.

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