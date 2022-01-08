«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прямая трансляция, какой канал покажет, смотреть онлайн матч

8 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире посмотреть трансляцию из Мадрида можно на сервисе «Окко.Спорт».



Ранее эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1400 рублей. Победа «Валенсии» оценена букмекерами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.55.



Аналитики также уверены, что матч испанской Примеры «Реал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Сделать ставку на гол Карима Бензема можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Валенсия».

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