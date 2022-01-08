«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

«Бундеслига возвращается к нам после короткого перерыва. Понятно, что он был более коротким, чем обычно, и связано это с чемпионатом мира в Катаре, но это ставит в несколько непривычные условия команды, поэтому посмотрим, как они будут выглядеть после перерыва.



«Боруссия» играет на выезде против «Айнтрахта». Соперник непростой, злой, который может доставить «Боруссии» проблемы, но у неё самой не совсем понятная ситуация и каким будет будущее этого клуба.



Думаю, что в этом матче надо ждать прежде всего забитые мячи. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча — это, наверное, самая правильная ставка с коэффициентом 1.72. «Боруссия» будет играть вперёд, и «Айнтрахт» будет атаковать. Уверенность в ставке — 8 по 10-балльной системе».

Ватцке: Холанд не уйдёт из дортмундской «Боруссии» в январе.

«У нас всё наоборот». Хёнесс объяснил, чем «Бавария» отличается от «Боруссии» Дортмунд.

Ставка на матч «Бохум» — «Вольфсбург».