«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
«Бундеслига возвращается к нам после короткого перерыва. Понятно, что он был более коротким, чем обычно, и связано это с чемпионатом мира в Катаре, но это ставит в несколько непривычные условия команды, поэтому посмотрим, как они будут выглядеть после перерыва.
«Боруссия» играет на выезде против «Айнтрахта». Соперник непростой, злой, который может доставить «Боруссии» проблемы, но у неё самой не совсем понятная ситуация и каким будет будущее этого клуба.
Думаю, что в этом матче надо ждать прежде всего забитые мячи. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча — это, наверное, самая правильная ставка с коэффициентом 1.72. «Боруссия» будет играть вперёд, и «Айнтрахт» будет атаковать. Уверенность в ставке — 8 по 10-балльной системе».
Ватцке: Холанд не уйдёт из дортмундской «Боруссии» в январе.
«У нас всё наоборот». Хёнесс объяснил, чем «Бавария» отличается от «Боруссии» Дортмунд.
- 8 января 2022
-
15:30
-
15:14
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 7 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 января 2022
-
20:00