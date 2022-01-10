«Эспаньол» — «Эльче»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Эльче».



Ставка: победа «Эспаньола» и ТБ 2.5 за 3.25.



«Эспаньол» мощно провёл минувший сезон и так же мощно стартовал в турнире Примеры, где за 19 туров сумел добыть семь побед и пять мирных исходов. Не могу не отметить показатели команды по результативности – по 22 забитых и пропущенных голов.



В трёх последних дуэлях каталонцы добыли две виктории над «Леванте» и «Валенсией».



«Эльче» снова будет вести борьбу за место в элитном первенстве. Сегодня на счету зелёно-полосатых три победы и 16 очков, которые принесли 16 баллов и 17-е место в турнирной таблице. В последнем туре гости разделили турнирные баллы с «Гранадой».



Статистика очных встреч примерно равная, при этом бросается в глаза результативность, которой радовали противники. В этом матче я отдам предпочтение представителям Барселоны, которые здорово сыграли в последних матчах и будут иметь серьёзную поддержку болельщиков.



Кроме того, все команды стараются забивать – могу предположить, что игра будет результативной», — сказал Мостовой.

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