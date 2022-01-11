«Кальяри» — «Болонья»: прогноз Георгия Шевцова на матч Серии А

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Болонья».
Ставка: победа «Кальяри» с форой (0) за 2.06.
«Кальяри», честно говоря, команда слабенькая и один из главных претендентов на вылет в низшую лигу, но в этой игре у них есть шансы зацепиться минимум за ничейный исход. У «Болоньи» есть ряд значимых потерь: Аарон Хики, Гари Медель и Адама Сумаоро — три игрока защитной линии, Муса Барроу — нападающий, занимающий второе место в клубе по количеству голов, и Никола Сансоне с Эмануэлем Виньято — нападающие, которые являются игроками ротации, но активно выходят почти на каждый матч.
Помимо потерь, у команды Синиши Михайловича есть ещё одна проблема — отсутствие игровой формы, поскольку коллектив последнюю встречу провёл в 2021 году и на данный момент находится уже 19 дней без игровой практики. А вот футболисты «Кальяри» уже сыграли в этом сезоне, причём очень успешно, обыграв «Сампдорию» 1:2.
Напоследок скажу, что «Кальяри» предстоит играть в родных пенатах, а учитывая, что зрители на трибунах будут присутствовать, данный фактор станет третьим в пользу хозяев поля, а значит, взять фору (0) — очень логично», — сказал Шевцов.
Где покажут матч «Кальяри» — «Болонья»?
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