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«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/2 финала Суперкубка Испании
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Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: ТМ 2 за 2.00.

«Из-за проблем команды из Бильбао с результативностью в этом сезоне, а команда и вправду мало забивает, при том количестве опасных моментов, а также специфика игры «Атлетико» наводят на мысль о том, что в этом матче не будет большого количества голов. У тех и у других есть проблемы игрового плана и масштаба.

Логично искать ставку на тотал меньше. Я бы порекомендовал ТМ (2), там неплохой коэффициент. Плюс мы немного и перестраховываемся. Если будет возврат, то можно будет поставить и на финальный матч.

Не стоит забывать, что игра пройдет в другой стране. Команды прилетают в другой климат. Это перелет и к тому же еще и полуфинал. Помимо того, что команды борются за сам кубок, они еще и борются за призовые. В нынешней коронавирусной ситуации это очень важно.

Думаю, что игра будет осторожной и большого количества голов не будет. Мой прогноз на этот матч тотал голов меньше 2», — сказал Наливайко.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» с коэффициентом 2.40.

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